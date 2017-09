Genoa: procede trattativa per cessione

GENOVA, 7 SET - Prosegue "in modo fattivo" la trattativa finalizzata alla cessione del Genoa Cfc. Lo comunica la società con un brevissimo comunicato sul sito uficiale al termine dell'incontro avvenuto oggi a Milano tra gli acquirenti del pacchetto azionario del Genoa Giulio Gallazzi e Beniamino Anselmi e il presidente rossoblù Enrico Preziosi. "Fingiochi e Sri Group - si legge nel comunicato -, dopo aver definito in data odierna una posizione condivisa, comunicano che la trattativa finalizzata alla cessione del Genoa Cfc procede in modo fattivo con gli opportuni approfondimenti previsti. Da questo momento qualsiasi ulteriore aggiornamento in merito sarà fornito esclusivamente attraverso comunicati stampa congiunti".