Orsato per Samp-Roma: tifosi protestano

ROMA, 7 SET - "Così non Var". Ironia e perplessità romaniste, sui social network, dopo la designazione di Daniele Orsato per la sfida di sabato sera a Marassi contro la Sampdoria. La tifoseria giallorossa, infatti, non ha dimenticato l'ultima prestazione del fischietto di Schio che, in occasione del ko all'Olimpico con l'Inter prima della sosta, in cui era responsabile per il Var, non ha ritenuto di farvi ricorso per l'intervento in area di rigore di Skriniar su Perotti. Alcuni sostenitori della Roma parlano di "scelta incomprensibile" e "chiara provocazione".