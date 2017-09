Juve: De Sciglio, campionato è più duro

TORINO, 7 SET - "Quest'anno il campionato sarà più difficile del solito, le avversarie si sono rinforzate. Sabato col Chievo dovremo entrare in campo con la giusta mentalità per portare a casa i tre punti, poi potremo pensare al Barcellona". Mattia De Sciglio mette in guardia la Juventus sulla necessità di un giusto approccio contro l'undici di Maran, "una squadra molto organizzata". L'ex Milan deve ripagare la fiducia di mister Allegri, che lo lanciò in rossonero e che lo ha fortemente voluto sotto la mole. "Per me aver ritrovato Allegri è importante - dice in una intervista al sito del club bianconero -: al Milan mi dimostrò grande fiducia, nonostante la mia giovane età. Il mio ruolo? Ho cominciato a giocare terzino nelle giovanili, per poi diventare stabilmente esterno dalla Primavera in avanti". Caratteristiche che gli hanno permesso di approdare quest'anno alla Juve, "un Top Team, in Italia e in Europa, una squadra in cui dovrò dare il massimo, in ogni allenamento, per conquistarmi un posto da titolare".