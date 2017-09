Barça: guai muscolari per Arda Turan

ROMA, 7 SET - Problema muscolare alla gamba sinistra per il centrocampista del Barcellona Arda Turan: lo comunica via social network il club blaugrana, avversario della Juventus martedì prossimo in Champions League, precisando che dopo i test clinici sarà possibile determinare i tempi di recupero. Il trentenne turco era parte del gruppo di giocatori rientrati a disposizione del tecnico Valverde dopo gli impegni con le Nazionali.