Marotta, mercato lungo turba le squadre

ROMA, 7 SET - "Il mercato dev'essere uno strumento con dei limiti: non è ammissibile che ci siano giocatori che si trasferiscono quando i campionati sono già iniziati o ci siano delle convocazioni in Nazionale, come avvenuto ai primi di settembre". Questa la posizione del direttore generale della Juventus Giuseppe Marotta che, ai microfoni di Sky Sport, commenta la decisione della Premier League di chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato. Quella della Premier, secondo Marotta, "è una decisione che aspettavo, saggia e opportuna, che apprendo con grande soddisfazione. Il mercato così lungo genera grandi turbative nelle squadre". Il dirigente bianconero spera che anche il calcio italiano si allinei. "Il prossimo passo è che la Lega di Serie A si rivolga alla Federazione italiana, forte del parere pervenuto dalle società - dice Marotta al riguardo - La decisione dev'essere della Federazione, ma ritengo ci debba essere omogeneità all'interno dei campionati più importanti d'Europa".