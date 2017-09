Bundesliga, è esordio arbitro donna

ROMA, 7 SET - Storico esordio di un arbitro donna in Bundesliga. Accadrà domenica pomeriggio - adesso c'è anche l'ufficialità sul sito della Lega federale tedesca - in Herta Berlino-Werder Brema, quando all'Olympiastadion di Berlino a dirigere i 22 giocatori in campo sarà Bibiana Steinhaus, che diventerà così il primo fischietto rosa ad arbitrare un match dei principali campionati d'Europa. Sarà coadiuvata da una terna tutta maschile, i guardalinee Christof Günsch e Thomas Stein e il quarto uomo Robert Schröder. "Le auguro una buona partita", ha dichiarato l'allenatore dell'Hertha, Pal Dardai, alla Bild.