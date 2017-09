Premier League: mercato chiuderà prima

ROMA, 7 SET - La prossima sessione estiva del calciomercato in Premier League chiuderà i battenti prima dell'inizio della stagione. Lo hanno deciso i club, stabilendo che la finestra per i trasferimenti chiuderà alle ore 17 del giovedì che precede la prima partita di campionato. Oltre quel termine, le società potranno solo vendere giocatori a club di altri campionati dove il mercato è ancora aperto. Secondo la Bbc, almeno 14 società su 20 avrebbero votato a favore della riforma. Fra i tanti casi di compravendite a campionato appena iniziato, in Gran Bretagna ha fatto molto discutere quello di Alex Oxlade-Chamberlain: il centrocampista ha giocato con l'Arsenal nel match perso 4-0 a Liverpool nella terza giornata il 27 agosto, per poi passare proprio ai Reds il 31, nell'ultimo giorno utile per i trasferimenti.