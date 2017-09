Ceferin, il fair play va modernizzato

ROMA, 7 SET - "Il fair play finanziario è stato introdotto per dare stabilità al sistema calcio, ma i tempi stanno cambiando e dobbiamo adattarlo, modernizzarlo: dobbiamo fare qualcosa per dare equilibrio alla competizione sportiva, perché il divario tra grandi e piccoli club è sempre più alto". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, intervistato dalla tv tedesca Ard un anno dopo il suo insediamento. "È un momento cruciale", ha proseguito lo sloveno aggiungendo poi di avere "molte idee come, ad esempio, una più stringente limitazione dei giocatori tesserati e dei prestiti di giocatori. Alcuni club ne hanno fatti davvero troppi, spesso di giovani, per poi magari acquistare un 30enne solo per indebolire altri club". Ceferin si è poi detto favorevole ad anticipare la chiusura del mercato estivo a prima dell'inizio della stagione: "La finestra per i trasferimenti è aperta troppo a lungo, è strano che si possa iniziare la stagione con un club e poi passare ad un altro subito dopo: non è buono in senso sportivo".