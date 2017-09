Malagò, in Lega ha vinto il buonsenso

ROMA, 07 SET - Le decisioni adottate dalla Lega di Serie A "non rappresentano il successo di una persona o dell'altra, ma la vittoria del buonsenso e della logica". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla votazione unanime dell'assemblea di A per la nuova governance. "Si è arrivati al commissariamento della Lega perché quel modello, quella governance non ha portato a nessun risultato. Quindi replicarla è una cosa senza senso. Con questa riforma la gestione passerebbe nelle mani di una o più persone indipendenti che devono confrontarsi soltanto con risultati e produrre beneficio al sistema nell'interesse delle società di calcio".