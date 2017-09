Figc: il 13/9 Consiglio su statuti Leghe

ROMA, 7 SET - Mercoledì 13 settembre si riunirà il Consiglio federale per proseguire la seduta dello scorso 4 settembre, rimasta aperta per la discussione di uno degli argomenti all'ordine del giorno, riguardante i principi informatori degli statuti delle Leghe. Lo annuncia la Figc sul precisando che i lavori inizieranno alle ore 13. Nella precedente riunione, dopo aver presentato la bozza dei principi informatori preparati dalla Figc, era stato deciso di dare del tempo per consentire alle Leghe un'approfondita valutazione e, di conseguenza, rinviarne l'approvazione comunque in tempi brevi, tenendo aperto il Consiglio a data da definire.