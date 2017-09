Tavecchio, con Ventura nulla da chiarire

ROMA, 07 SET - "Apocalisse? Trovo monotono tornare su un sostantivo. Se ho chiarito con Ventura? Con il ct non devo chiarire proprio niente. Noi prendiamo caffè e whisky tutti i giorni insieme. Con Ventura il rapporto è ottimo". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, tornando sulla frase pronunciata dopo la sconfitta dell'Italia in Spagna. "Se non dovessimo andare al Mondiale sarebbe un'Apocalisse", aveva detto Tavecchio, frase che aveva lasciato perplesso Gian Piero Ventura: "Termini un po' enormi" la chiosa del ct . Dopo il successo di misura con Israele "la Nazionale ora sta svolgendo il suo lavoro bene - ha tenuto a precisare Tavecchio - Abbiamo perso con la Spagna, contro una delle più forti al mondo, sta nelle cose. L'importante è fare bene l'altro percorso e poi qualificarci".