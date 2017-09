La Serie A donne al via il 30 settembre

ROMA, 7 SET - L'esordio della Juventus nella Serie A femminile sul campo del Mozzanica, i campioni d'Italia della Fiorentina in casa del Verona e il Brescia in trasferta al Pink Bari: il campionato parte il 30 settembre con molte novità, tra cui l'esordio del title sponsor "I dolci sapori". La presentazione è avvenuta al Circolo del tennis del Foro Italico, a Roma, alla presenza delle massime istituzioni sportive. La 1/a giornata vedrà in campo Verona-Fiorentina, Empoli-San Zaccaria, Mozzanica-Juventus, Pink Bari-Brescia, Res Roma-Chievo e Sassuolo-Tavagnacco. "Il calcio femminile italiano deve avere un grande futuro, i nostri investimenti dimostrano che ci crediamo e il lavoro è sulla buona strada", ha detto il presidente della Figc Carlo Tavecchio. "Siamo particolarmente interessati al movimento femminile perché assieme all'Under 21 rappresenta il calcio alle Olimpiadi - ha ricordato il n.1 del Coni Giovanni Malagò - E sono contento di questa attenzione da parte di Federcalcio e Lega dilettanti: meglio tardi che mai".