Napoli: Hamsik, scudetto è un obiettivo

NAPOLI, 7 SET - "Lo scudetto è il nostro obiettivo stagionale anche se quest'anno il campionato sarà più equilibrato, siamo almeno in cinque a puntare al primo posto". Così Marek Hamsik in un'intervista alla rivista tedesca Kicker. Il capitano azzurro ha parlato a lungo anche di Maradona e del suo record di 115 gol con il Napoli: allo slovacco mancano solo due reti per raggiungerlo. "Spero tanto di battere il record - ha detto Hamsik - Maradona a Napoli è Dio e sarebbe splendido stare davanti a uno così. Vedere il nome 'Hamsik' prima di quello 'Maradona' deve essere meraviglioso. Però ovviamente non posso paragonarmi a lui. Sarebbe pazzesco ottenere il record e vincere lo scudetto col Napoli tutto in un'unica annata. Diciamo che al momento però mi basta strappare il record a Maradona", ha concluso Hamsik.