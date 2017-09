Calcio, al via 2° anno corso di laurea

ROMA, 7 SET - Al via il 2/o Anno Accademico del corso di studi in "Scienze Motorie curriculum Calcio", istituito dall'Università Telematica S. Raffaele di Roma con l'Associazione Calciatori. "L'obiettivo del percorso di studio - ha detto Fabio Poli Presidente del corso e direttore Organizzativo AIC- è di formare un professionista in ambito calcistico. Non un allenatore, ma un operatore preparato che contribuisca a far progredire ulteriormente il processo di professionalizzazione attualmente in atto nello sport in generale, e nel calcio in particolare. In considerazione di questi obiettivi e del suo alto valore accademico, questa iniziativa formativa ha ricevuto il patrocinio del CONI, della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega di Serie A, Serie B, Lega PRO, LND, AIA e dell'AIAC".