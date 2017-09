Fifa: Sudafrica-Senegal si rigiocherà

ROMA, 6 SET - L'arbitro condizionò il risultato, la partita si rigiocherà: lo ha sancito il Bureau Fifa per le qualificazioni mondiali, intervenendo sul caso di Sudafrica-Senegal, gara del girone D, zona Africa, disputata lo scorso 12 novembre e terminata 2-1. Il match fu arbitrato dal ghanese Joseph Lamptey, per il quale il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha confermato la squalifica a vita stabilita dalla Federazione internazionale per "aver influenzato illecitamente il risultato". La Federazione africana (Caf) si era invece limitata ad una sospensione di tre mesi a carico del direttore di gara, ritenuto colpevole di "aver concesso un rigore al Sudafrica per un fallo di mano inesistente". La partita verrà rigiocata entro novembre. Nel girone il Senegal è 3/o ad un punto da Capo Verde e Burkina Faso, mentre ne ha uno in più del Sudafrica: mancano due giornate al termine e solo la prima classificata otterrà il pass mondiale. La decisione del Bureau dovrà essere confermata dal Comitato organizzatore dei tornei Fifa.