Mastella, Napoli-Benevento sarà festa

ROMA, 6 SET - L'ex ministro e attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella chiede che il settore ospiti del San Paolo sia aperto a tutti, e non solo ai possessori della tessera del tifoso, in occasione del primo, storico derby in Serie A con il Napoli. "Spero che la limitazione per i tifosi sanniti possa essere eliminata - ha detto Mastella a Radio Marte - La legge è legge, ma mi auguro che club e Lega possano concordare modalità diverse per la vendita dei biglietti per il derby. Mi unisco al coro dei protestanti, anche se non posso intervenire direttamente. Sarà una festa di sport, molti beneventani tifano Napoli e molti napoletani sono contentissimi per la promozione in A della squadra giallorossa". Per la partita di domenica 17, intanto, il Napoli ha proposto prezzi molto popolari che stanno avendo successo: le curve, vendute a 12 euro, sono già quasi in esaurimento.