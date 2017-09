Tavecchio, passo avanti per la Lega di A

ROMA, 6 SET - "Oggi per questo Palazzo è stato fatto un passo avanti notevole": così il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio commenta l'approvazione all'unanimità delle linee guida per il futuro statuto della Lega di Serie A, di cui è commissario. "Una mia vittoria? Al commissario serve il consenso, non ha strumenti coercitivi - ha aggiunto - È andata bene sia per commissario, sia per la Lega. Entro 20 giorni andremo a presentare e approvare lo statuto, poi si passerà alla parte operativa e all'elezione delle cariche, il terreno è in discesa".