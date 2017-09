Serie A: slitta elezione presidente Lega

ROMA, 6 SET - Slitta l'elezione del presidente della Lega di Serie A. L'assemblea dei venti club sta lavorando sulla definizione delle linee guida del nuovo statuto, su cui è possibile una delibera in serata. Non è stato invece affrontato il tema del rinnovo delle cariche, segno che evidentemente il fronte messo insieme da Lazio e Juventus, con la mediazione del Milan, non aveva i voti sufficienti per eleggere l'attuale dg Brunelli come "presidente ponte", oltre ai due consiglieri federali e ai nove consiglieri di Lega.