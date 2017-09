Fiorentina, ecco nuovo acquisto Lo Faso

FIRENZE, 6 SET - La Fiorentina continua la preparazione per la trasferta di domenica con il Verona. Una partita da non fallire per i viola che, dopo le prime due gare di campionato, contrassegnate da sconfitte,, sono ancora a 0 punti, in fondo alla classifica. Stefano Pioli sta ritrovando i nazionali impegnati con le rispettive rappresentative. Fra questi l'ultimo acquisto Simone Lo Faso, reduce dall'impegno con l'Under 20 nell'8 Nazioni, dove ha segnato contro la Polonia. L'ex attaccante del Palermo, classe '98 e già alcune presenze nella massima serie, è stato presentato al Franchi da Giancarlo Antognoni: "lo conosco dai tempi in cui lavoravo in federazione, Simone è un giovane molto bravo". Approdato in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni, Lo Faso era seguito da Monaco e Milan. "Ma ho scelto il progetto viola - ha spiegato - perché è un club di prestigio e ha deciso di puntare sui giovani. Spero di ripagare la fiducia, sono ambizioso. Il mio modello? Studio le giocate di Cristiano Ronaldo, un riferimento per me".