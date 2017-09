Inter-Spal è ok senza tessera del tifoso

MILANO, 06 SET - Inter-Spal senza tessera del tifoso. La sfida di domenica all'ora di pranzo è la prima partita che l'Inter disputa a San Siro senza alcun obbligo dall'introduzione della tessera nel 2011. L'Inter, fa sapere il club nerazzurro, ha avuto via libera dalla Questura lunedì e ha già tolto tutte le restrizioni, in linea con le nuove disposizioni in materia di biglietteria stadi. A San Siro sono attesi oltre 50 mila tifosi.