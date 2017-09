Stadio Roma: al lavoro per Conf. servizi

ROMA, 6 SET - "Ci stiamo preparando bene alla Conferenza dei servizi facendo comparazioni tra quanto è stato detto e quanto scritto, siamo in attesa che i proponenti ci inoltrino le integrazioni richieste. Siamo ai blocchi di partenza". Così l'assessore all'Urbanistica del Campidoglio Luca Montuori a Radio Radio, sul nuovo stadio della Roma. Sulle criticità sollevate nelle scorse settimane dal Mit, risponde: "A me sembra che il ministero dei Trasporti abbia posto dei problemi; poi, sia il ministro dello Sport, sia lo stesso dei Trasporti si sono affrettati a dire che in verità non c'è nessun parere negativo. Vedremo, hanno chiesto degli approfondimenti e li stiamo preparando: sia noi, sia i proponenti". Per i tempi di realizzazione dell'impianto, secondo l'assessore, "siamo vicini, penso che abbiamo fatto un buon lavoro. I tempi del cantiere sono imperscrutabili, noi ci auguriamo che tutto proceda nel migliore dei modi. Il Comune quello che poteva fare e può fare lo farà, per il proponente penso sia suo interesse farlo".