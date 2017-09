Mondiali 2018: 17/10 sorteggio playoff

ROMA, 6 SET - Il sorteggio dei playoff della zona Europea, ovvero gli spareggi tra le migliori seconde dei gironi della zona europea che metteranno in palio 4 posti per Russia 2018, avverrà il prossimo 17 ottobre a Zurigo. Lo ha ufficializzato la Fifa, precisando che verrà seguito il criterio delle teste di serie, scelte in base al ranking di ottobre, con due differenti urne per il sorteggio.