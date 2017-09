Juve: Bentancur, sfrutterò ogni momento

TORINO, 6 SET - "Cercherò si sfruttare ogni minuto a mia disposizione con la maglia della Juventus. L'esordio di Genova? Ero nervoso, non me l'aspettavo". Prende la parola Rodrigo Bentancur, volto nuovo del centrocampo bianconero, dopo le lodi tessute nei suoi confronti da Allegri: "Ho sempre giocato in un centrocampo a 3 o a 4 - ha spiegato l'uruguaiano ai microfoni di Sky Sport -, ma preferisco giocare a tre, mi sento più a mio agio". Una versatilità tattica che gli ha permesso di scalare rapidamente posizioni nella considerazione del tecnico e dei compagni di squadra, Buffon su tutti. "Gigi è incredibile, è sempre molto gentile con me e quando sono entrato in campo a Genova le sue parole mi hanno infuso fiducia. Questo mi ha aiutato molto, è veramente una grande persona".