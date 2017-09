Calcio, riunita assemblea Lega Serie A

MILANO, 06 SET - Ha preso il via con oltre un'ora e mezza di ritardo l'assemblea della Lega Serie A convocata per il rinnovo delle cariche e la deliberazione sui principi base e le linee guida vincolanti del nuovo statuto. Sono presenti tutte le venti società, resta da capire se il fronte guidato da Lazio e Juventus avrà i voti necessari (15 nei primi due scrutini, 14 dal terzo) per eleggere l'attuale dg, Marco Brunelli, come 'presidente ponte', nominare i due consiglieri federali e i 9 consiglieri di Lega previsti dallo statuto in vigore. La riunione è stata aperta da un intervento del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, come di consueto accade da quando ad aprile è diventato commissario della Lega Serie A.