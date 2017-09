Mbappé al Psg, "sono affamato di titoli"

PARIGI, 06 SET - "Sono affamato di titoli": lo ha detto Mbappé nella conferenza stampa di presentazione al Paris-Saint Germain (Psg). "Firmare a Parigi è per me un grande piacere. Tornare nella mia città era importante. Questo club vuole essere il migliore. Va bene imparare, ma voglio soprattutto vincere", ha continuato, aggiungendo che il Psg era un progetto che lo interessava già "prima" dell'arrivo di Neymar. "Avevamo già cominciato le trattative, ma Neymar è un vantaggio in più. E' straordinario poter giocare con un come lui". E ancora: "Il Psg è il progetto che mi permetterà di crescere. Sono affamato di titoli, un combattente. Qui ho tutto per essere soddisfatto". Quanto al suo addio al Monaco, Mbappé dice che per essere "onesto ero nell'ottica di restare; ho cambiato idea in seguito a un evento di cui parlerò al momento venuto", ha tagliato corto al Parco dei Principi. "Non sono arrabbiato con la dirigenza monegasca, ho molto rispetto per il vicepresidente Vadim Vasilyev", ha concluso.