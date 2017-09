Udinese, ds Gerolin fiducioso su squadra

UDINE, 06 SET - "Abbiamo perso due partite ma sono convinto che questa squadra maturerà e porterà dei risultati. Siamo consci che ha una grande struttura". Così il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, incontrando oggi a Udine i giornalisti per fare il punto della situazione a pochi giorni dalla sfida contro il Genoa e per chiedere il supporto del pubblico. "Sono tornato all'Udinese con un mandato -ha detto Gerolin- scovare giovani talenti nel mondo, creare una squadra che funzioni come gruppo e sono convinto che in questa squadra ci siano giovani forti e di talento, ma c'è bisogno di pazienza. Abbiamo bisogno di 4 elementi: i tifosi, la testa dei giocatori, la determinazione e la voglia di fare e il lavoro. Siamo alla terza partita di campionato, abbiamo le qualità per venirne fuori".