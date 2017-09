Mondiali 2018: Paraguay-Uruguay 1-2

ROMA, 6 SET - L'Uruguay ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai mondiali in Russia andando a vincere per 2-1 in casa del Paraguay la notte scorsa. E' la prima volta che la Celeste, ora seconda nel girone sudamericano, vince sul campo dei rivali, lo stadio Defensores del Chaco di Asuncion. . Rete dell'esordiente Valverde e autogol di Gustavo Gomez per gli ospiti, poi i paraguayani hanno accorciato le distanze con Romero. Inutile l'assedio finale della selezione gauarani: l'Uruguay del ct Tabarez ha resistito e, pur soffrendo, ha portato a casa la vittoria. Successo esterno anche per il Perù, impostosi per 2-1 a Quito contro l'Ecuador grazie alle reti di Flores e Hurtado. Questa la classifica del girone sudamericano dopo le partite di ieri notte (le prime quattro ai Mondiali, la quinta giocherà il doppio spareggio contro la Nuova Zelanda): Brasile 37; Uruguay 27; Colombia 26; Perù e Argentina 24; Cile 23; Paraguay 21; Ecuador 20; Bolivia 13; Venezuela 8.