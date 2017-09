Mondiali 2018:Usa pari a 85' in Honduras

SAN PEDRO SULA (HONDURAS), 6 SET - Solo all'85', con una rete di Wood, gli Usa sono riusciti a pareggiare 1-1 in Honduras in una partita dell'esagonale finale della zona Concacaf delle eliminatorie mondiali. I padroni di casa erano andati in vantaggio al 27' con un gol di Quioto e ora sono alla pari con gli Usa al 4/o posto in classifica, con 9 punti ma con una differenza reti peggiore rispetto a quella degli americani. Al comando del girone c'è il Messico, già qualificato per Russia 2018, mentre seconda è il Costa Rica, a cui il 6 ottobre basterà un punto, nel match che giocherà in casa contro l'Honduras, per garantirsi un posto fra le 32 del mondiale. Ieri i Ticos del Costa Rica hanno affrontato 'el Tri' messicano pareggiando per 1-1. Sperano di staccare il biglietto per la Russia anche i 'Canaleros' di Panama, vincitori per 3-0 di Trinidad&Tobago e terzi con 10 punti. La zona Concacaf qualifica le prime tre dell'esagonale, mentre la quarta giocherà il 'playoff' contro la vincente dello spareggio asiatico Siria-Australia.