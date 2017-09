Inter punta a wellness,accordo con iCure

MILANO, 06 SET - L'Inter entra nel mondo dell'Health and Wellness attraverso Inter Academy Health e sigla una intesa con iCure, primo partner giapponese del club. ICure è una compagnia specializzata in health care, fisioterapia e riabilitazione, già conosciuta nel calcio per la collaborazione con un club di J1 League, la massima serie giapponese. Il presidente di iCure, Koizumi e il COO, Hamaguchi, hanno fatto visita all'Inter e incontrato il calciatore Nagatomo, il CEO Alessandro Antonello, il vice presidente Zanetti e il responsabile medico Volpi. "Siamo soddisfatti di questa nuova partnership, dimostrazione di quanto il brand Inter sia in continua espansione, non solo in Italia ma nel mondo. Poter condividere la nostra esperienza in termini di fisioterapia, riabilitazione, salute e benessere ci inorgoglisce", ha detto Zanetti. "Per noi è una importante occasione di apprendimento del know how di un grande e storico club come l'Inter, all'avanguardia nel settore fisioterapico e riabilitativo" ha concluso Koizumi.