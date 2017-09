Mondiali 2018, preoccupato ct Argentina

BUENOS AIRES, 6 SET - "Ora sì che è complicata, abbiamo lasciato passare un'opportunità molto importante": a sottolinearlo è il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, che non nasconde la propria preoccupazione dopo il pareggio 1-1 in casa dell'albiceleste contro il modesto Venezuela in una partita delle qualificazioni per i mondiali in Russia. ''L'Argentina ha pareggiato una partita che doveva finire con tre reti'' a favore della Seleccion, ha precisato al termine della partita Sampaoli alla stampa, mentre dopo la figuraccia al 'Monumental' di Buenos Aires i giocatori argentini, senza eccezione, hanno preferito non parlare con i giornalisti. ''Fa un po' arrabbiare il fatto di essere cosi' superiori e non poter vincere... ora non c'e' molto tempo', ha aggiunto Sampaoli.