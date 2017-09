Mondiali 2018, Argentina-Venezuela 1-1

ROMA, 6 SET - Continua a balbettare l'Argentina nel girone di qualificazione sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2018. Contro il Venezuela, ultimo nel gruppo, Messi e compagni non sono andati oltre l'1-1 al Monumental di Buenos Aires dopo essere passati anche in svantaggio. Alla rete di Murillo al 51', l'albiceleste ha risposto con Feltscher al 54'. A due turni dalla conclusione del girone, la qualificazione degli uomini di Sampaoli rimane incerta. L'Argentina occupa il quarto posto (l'ultimo utile per andare direttamente in Russia) a quota 24 assieme al Peru', preceduta da Brasile, Uruguay e Colombia. Decisivo dovrebbe essere proprio il confronto diretto col Peru', che l'Argentina giochera' il casa il prossimo 5 ottobre.