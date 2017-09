Verratti, i fischi? non sono d'accordo

REGGIO EMILIA, 5 SET - "Non sono d'accordo con i fischi e con le critiche alla prestazione. Con le nazionali non è mai facile, basta vedere il pareggio della Francia contro il Lussemburgo. In Italia basta una buona prestazione per essere fenomeni e viceversa". Marco Verratti è rimasto deluso per mi fischi del pubblico di Reggio Emilia, e nel dopopartita di Italia.Israele lo sottolinea. "Sicuramente da una parte questo ci dà una spinta in più per migliorare - aggiunge -, dall'altra siamo dispiaciuti per i fischi. Abbiamo vinto tutte le partite tranne le due con la Spagna, che ci è superiore. Oggi il risultato è stato di 1-0, ma poteva finire diversamente. Dovremo essere più efficaci, ma oggi siamo felici". Il 4-2-4 è lo schema giusto? "Abbiamo due-tre moduli che cambiano di volta in volta _ risponde -, se questo è il modulo ideale lo deciderà il tecnico. Più passa il tempo, più ci troveremo meglio".