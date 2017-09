Mondiali: Corea Sud passa, Siria playoff

TEHERAN, 5 SET - Un gol di Omar Al Soma al 93' regala una speranza mondiale alla Siria che potrà adesso giocarsi le sue chance di qualificazione a Russia 2018 contro la terza classificata del gruppo B della Zona asiatica, ovvero l'Australia. A Teheran, la nazionale di Damasco ha pareggiato 2-2 con l'Iran già qualificato, raggiungendo il pari che vale lo spareggio in pieno recupero. Nell'ultimo turno eliminatorio, giochi fatti nel girone A con la Corea del Sud (0-0 con l'Uzbekistan) che si qualifica direttamente a Russia 2018, insieme alla capolista Iran che era già promossa. Fuori invece la Cina di Marcello Lippi, a cui non è bastata la vittoria per 2-1 nell'ultimo turno contro il Qatar (ha chiuso al 5/o posto).