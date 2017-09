La Spagna vince in Liechtestein 8-0

ROMA, 5 SET - La Spagna consolida il suo primo posto nel gruppo G di qualificazione al Mondiale. Dopo aver battuto 3-0 l'Italia a Madrid, per la squadra di Lopetegui goleada in Liechtenstein. Otto gol a zero a Vaduz. Queste le reti: nel primo tempo al 3' Sergio Ramos, 15' Morata, 16' Isco, 39' David Silva; nel secondo, 6' e 17' Iago Aspas, 9' Morata, 44' autorete di Goeppel. La Spagna e' prima con 22 punti (contro i 19 dell'Italia), 32 gol fatti e solo tre subiti