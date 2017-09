Mondiali 2018: Italia-Israele 1-0

L'Italia ha battuto Israele 1-0 in una partita del girone G delle qualificazioni mondiali. Rete decisiva di Immobile all'8' st. Nelle altre partite la Spagna ha vinto in Liechtenstein per 8-0, mentre Macedonia e Albania hanno pareggiato per 1-1. Così ora gli azzurri sono secondi nel gruppo a +6 sugli albanesi e con due partite da giocare. Basterà quindi un punto nella prossima partita, contro la Macedonia, per avere la certezza del secondo posto e quindi di disputare gli spareggi fra le seconde classificate dei vari raggruppamenti.