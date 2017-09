Inter: Miranda ok, pronto per Spalletti

MILANO, 5 SET - Nessuna complicazione per il difensore dell'Inter, Joao Miranda, che si era scontrato in campo con Alisson, durante la partita tra Brasile ed Ecuador. "Rientrato in giornata dal Brasile - scrive l'Inter, sul proprio sito - a titolo precauzionale ha eseguito nel pomeriggio accertamenti clinici. L'esito degli esami è risultato negativo, il difensore nerazzurro sarà da domani a disposizione di Luciano Spalletti".