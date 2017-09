Bonaventura: "Juve, Napoli, Roma avanti"

ROMA, 5 SET - "La Juve è sicuramente in testa a tutti, il Napoli gioca un bellissimo calcio e anche la Roma ha fatto bene in questi anni. Noi siamo indietro rispetto a loro però questo è un campionato nuovo e se lavoreremo bene niente ci sarà precluso": così a Premium il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura: "Vincere a Roma sarebbe importante per noi e per la nostra autostima". Differenze tra questo Milan e i miei due precedenti? "E' un Milan diverso, sono cambiati molti giocatori e servirà un po' di tempo per farli ambientare. Ma penso che partita dopo partita ci si conoscerà sempre meglio e si riuscirà a costruire una squadra competitiva: vedo molto entusiasmo da parte dei tifosi e dobbiamo cercare di alimentarlo. In che posizione collocherei questo Milan? dobbiamo cercare di fare il massimo per avvicinarci a queste squadre". Infine una battuta anche sull'Italia, assai criticata dopo la debacle del Bernabeu: "E' stata una serata difficile ma non penso che l'Italia sia quella vista in Spagna".