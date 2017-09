Jtv a Moratti "Rigore anche su Inzaghi"

TORINO, 5 SET - L'avvento della Var ha rinfocolato anche polemiche vecchie quasi vent'anni, come i veleni mai completamente assorbiti di Juventus-Inter '98, quello del famoso contatto in area tra il difensore bianconero Iuliano e l'attaccante nerazzurro Ronaldo. Ritirando ieri un premio a Coverciano, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti aveva stuzzicato, sia pure con il sorriso: "La Var forse sarebbe servita sul contatto Ronaldo-Iuliano del '98". Oggi la risposta da Jtv, il canale televisivo della Juventus, con un tweet ironico: "A grande richiesta 'se ci fosse stato il Var' vi spieghiamo le immagini che non trovate", e sotto l'immagine del difensore dell'Inter Taribo West che sovrasta Pippo Inzaghi: "1997/98, Inter-Juventus, rigore di West su Inzaghi".