Samp: Zapata "Voglio superare 11 gol"

ROMA, 5 SET - "Sarò cattivo e punto a fare più gol della scorsa stagione": è la promessa che Duvan Zapata, neo acquisto della Sampdoria, fa ai suoi nuovi tifosi: "La mia prima sfida in Serie A me la ricordo bene, ho esordito con il Napoli contro il Genoa, qui a Marassi. Speriamo che questo stadio continui a essere speciale per me - dice l'attaccante colombiano a 'Premium' - Sto cercando di capire cosa vuole lui da me sul campo. Giorno dopo giorno migliorerò". L'obiettivo personale, aggiunge, "sarà quello di superarmi rispetto alla scorsa stagione, far crescere la squadra e poi superare le 11 reti dello scorso anno. La Samp mi ha pagato 20 milioni? Questa cosa mi rende orgoglioso ed è anche una motivazione in più", aggiunge Zapata che passa poi a esaminare la prossima gara contro la Roma, sabato sera: "Sarà una gara molto intensa per il modo di giocare delle due squadre, ma al di là di questo penso che i tre punti devono rimanere qui a Genova".