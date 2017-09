Nazionale donne, Bertolini debutto da ct

ROMA, 5 SET - Inizia l'avventura di Milena Bertolini, sulla panchina della Nazionale Femminile. Il neoct debutterà in occasione delle due partite valide per le qualificazioni ai Mondiali di Francia 2019, in programma venerdì 15 settembre nello stadio Alberto Picco, a La Spezia, contro la Moldavia, e martedì 19 settembre a Cluj contro le padrone di casa della Romania. Si apre quindi un nuovo ciclo per l'Italia, attualmente al 18/o del ranking Fifa ed eliminata nel girone dell'Europeo olandese, nonostante il successo nell'ultimo incontro con la Svezia. La Nazionale, inserita nel Gruppo 6 anche con Portogallo e Belgio, ha partecipato all'ultimo Mondiale nel 1999 e, per centrare la qualificazione diretta, dovrà arrivare prima nel suo girone, mentre le quattro migliori seconde dei sette gironi eliminatori si contenderanno ai Playoff gli ultimi 2 pass per la Francia. I due volti nuovi tra le 23 azzurre convocate sono quelli del portiere della Res Roma, Rosalia Pipitone, e del difensore della Fiorentina classe '98, Alice Tortelli.