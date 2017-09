Mondiali: la Nuova Zelanda ai Play-off

ROMA, 5 SET - La Nuova Zelanda si è qualificata per i Play-off dei Mondiali in Russia. Si giocherà a novembre l'accesso al torneo iridato, affrontando la quinta formazione classificata nel girone sudamericano (al momento l'Argentina). Nella finale di ritorno della zona Oceania (che non assegna alcun posto diretto per la Russia), la Nuova Zelanda, forte del 6-1 dell'andata ad Auckland, ha pareggiato 2-2 in casa delle Isole Salomone, guadagnandosi così lo spareggio. La Nuova Zelanda ha già partecipato a due edizioni dei Mondiali: nel 1982 (in Spagna) e nel 2010 (fu inserita nel girone di Italia, Slovacchia e Paraguay, pareggiando con gli azzurri di Marcello Lippi).