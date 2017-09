Bartomeu: Iniesta? Principio di accordo

ROMA, 5 SET - Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha assicurato che il club ha "un principio di accordo" con Andres Iniesta, in scadenza di contratto a giugno 2018. "Abbiamo già un inizio di accordo per rinnovare e speriamo di renderlo concreto nelle prossime settimane - ha detto il numero 1 del club blaugrana -. Stiamo aspettando questi giorni per continuare a parlarne, ma Iniesta è un giocatore che vogliamo finisca la carriera con noi e si ritiri quando lo riterrà opportuno", ha detto il massimo dirigente catalano, in un'intervista al Mundo deportivo. Bartomeu ha spiegato che il club intende lasciare a Iniesta la libertà di ritirarsi quando vuole: "L'idea è qella di un contratto a tempo indeterminato, che si rinnova automaticamente di anno in anno, finché non pensa di ritirarsi o di cambiare", ha detto. "Andrés è un giocatore come Leo (Messi), un punto di riferimento del club per impegno e lealtà: uno specchio per i ragazzi de La Masia e delle nuove generazioni", ha aggiunto.