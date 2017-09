Maradona: "Higuain è meglio di Icardi"

BUENOS AIRES, 5 SET - Mauro Icardi non è Gabriel Batistuta: a sottolinearlo è Diego Maradona che, in un'intervista, ha criticato il ct della Nazionale argentina, Jorge Sampaoli, tra l'altro proprio sulla convocazione del bomber dell'Inter. "Quando vedo la formazione dell'Argentina m'impaurisco", ha sottolineato Maradona, a DirectTV sports, riferendosi alla squadra che Sampaoli ha fatto scendere in campo giovedì, nelle qualificazioni contro l'Uruguay (0-0 a Montevideo) e che giocherà stanotte a Buenos Aires contro il Venezuela. "Credo ci siano giocatori migliori di quelli scelti da questo uomo... Se hanno voluto trovare Batistuta, ci sono andati molto lontani", ha puntualizzato Maradona, riferendosi a Icardi. Le critiche si sono quindi rivolte al vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, che "fa da rappresentante a Icardi". "Un giorno Bauza mi raccontò che aveva ricevuto tre telefonate da Wanda Nara. Come ha trovato il mio numero di telefono? Mi disse Bauza", rivela Maradona.