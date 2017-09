Eca: Lega A, nomina Agnelli dà prestigio

ROMA, 5 SET - La Lega Serie A, "a nome di tutti i club associati, si complimenta con Andrea Agnelli per l'importante incarico ottenuto, riconoscimento meritato a livello personale e prestigioso per tutto il calcio italiano". Così in una nota la Lega di Serie A dopo la nomina del presidente della Juventus al vertice dell'Eca (European club Association).