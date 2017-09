Sala:Milan e Inter andranno in Champions

MILANO, 05 SET - Le due squadre milanesi Inter e Milan "si sono molto rafforzate, più il Milan che l'Inter anche se i nerazzurri sono una buona squadra, credo che debbano avere entrambe l'obiettivo di andare in Champions". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della situazione delle squadre a margine della presentazione della nuova sede di Emergency. "Lo auguro all'Inter per cuore, al Milan per solidarietà cittadina - ha aggiunto -. Sono pronto a scommettere che entrambe andranno in Champions quest'anno". Sala ha poi scherzato con il fondatore di Emergency, Gino Strada, che ha chiesto al sindaco di avere lo stadio di San Siro per offrire cure mediche a chi ne ha bisogno. "Se non vanno in Champions League - ha scherzato - gli tolgo lo stadio".