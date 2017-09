Cagliari: si gioca il 10 in nuovo stadio

CAGLIARI, 5 SET - Si può giocare. La Sardegna Arena è pronta ad accogliere il Cagliari e i tifosi rossoblù per la prima assoluta in casa, domenica 10 settembre contro il Crotone, calcio d'inizio alle ore 15. L'iter autorizzativo per l'apertura dello stadio è stato completato: dopo l'ok della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e il rilascio da parte del Comune di Cagliari della licenza d'uso dell'impianto, questa mattina è arrivato anche il via libera dalla Federazione italiana giuoco calcio. A seguito delle verifiche documentali, la Figc ha raccolto il parere favorevole della Lega Calcio che ha giudicato la Sardegna Arena conforme ai criteri infrastrutturali previsti per la Serie A. I biglietti per assistere alla gara sono già in vendita nei Cagliari 1920 Store del Largo Carlo Felice (10.30-18.30 con orario continuato) e di piazza L'Unione Sarda (9-13 e 16-20), presso le ricevitorie abilitate e sul circuito LisTicket.