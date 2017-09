Barcellona: Bartomeu, rinnovo Messi è ok

ROMA, 5 SET - Nessuna sorpresa alla Neymar: Leo Messi resterà al Barcellona fino al 2021. Il prolungamento del fuoriclasse argentino con il club catalano è stato annunciato da tempo ma a tutt'oggi non c'era stata ancora la firma. E adesso il presidente blaugrana Josip Bartomeu in un'intervista allo spagnolo 'Sport' fuga ogni dubbio: "L'accordo c'è e tutto è stato firmato. Si tratta di tre contratti, uno con la Fondazione Messi che è stato firmato dal presidente e dal fratello del giocatore, uno relativo al contratto d'immagine, che è stato firmato da suo padre, che è la persona che amministra le sue cose e infine c'è il contratto di lavoro che è stato firmato ancora dal padre di Leo che ha potere di firma. Cosa manca? Che Leo torni (adesso è impegnato con la nazionale per le eliminatorie Mondiali, ndr) e che facciamo la foto ufficiale. Il contratto è stato firmato ed è valido dalla data del 30 giugno, lo stesso giorno in cui sei sposato. I tifosi stiano tranquilli, qui Leo è felice".