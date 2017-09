U. 21: Italia-Slovenia 4-1 in amichevole

ROMA, 4 SET - L'Italia Under 21 rialza la testa, dopo il 3-0 subito venerdì scorso, a Toledo, dai pari età della Spagna e batte la Slovenia con il risultato di 4-1, in un'altra amichevole, disputata questa volta sul terreno dello stadio Tombolato, a Cittadella (Padova). Gli azzurrini guidati da Gigi Di Biagio hanno preso un largo vantaggio già nel primo tempo, andando in gol con Cutrone al 22', Favilli al 27' e Chiesa al 37'. Nella ripresa, gli sloveni hanno accorciato le distanze con Kramaric al 7', poi ci ha pensato Orsolini a calare il poker a 11' dal 90': il giocatore arrivato all'Atalanta in prestito dalla Juve ha superato Rok con una conclusione da distanza ravvicinata.