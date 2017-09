Mondiali: Germania a valanga, Polonia va

ROMA, 4 SET - Tanti gol 'italiani' nella serata di qualificazioni ai Mondiali del 2018 in Russia. La Polonia, che si è imposta per 3-0 sul Kazakhstan, ha sbloccato grazie alla rete del 'napoletano' Milik, a segno dopo soli 11'. Raddoppio di Glik, ex Palermo e Torino; il solito, implacabile Lewandowski ha chiuso i conti. Nella Slovenia, 4-0 alla Lituania, spicca la doppietta di Ilicic, ma anche la rete di Birsa del Chievo. Jovetic, da poco ceduto dall'Inter al Monaco, ha regalato il successo al Montenegro. Mario Gomez ha contribuito al 6-0 rifilato dalla Germania alla Norvegia e firmato da Ozil, Draxler, Werner (doppietta), Goretzka. L'Inghilterra ha battuto in rimonta la Slovacchia. Questi i risultati delle partite odierne: Girone C, Azerbaigian-San Marino 5-1; Germania-Norvegia 6-0; Irlanda del Nord-Rep.Ceca 2-0. Girone E: Armenia-Danimarca 1-4; Montenegro-Romania 1-0; Polonia-Kazakhstan 3-0. Girone F: Inghilterra-Slovacchia 2-1; Scozia-Malta 2-0; Slovenia-Lituania 4-0.