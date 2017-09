Inter: Spalletti "mercato splendido"

FIRENZE, 4 SET - ''Sono strafelice di allenare una squadra come l'Inter e sul mercato è stato fatto un lavoro splendido''. Lo ha detto Luciano Spalletti, questa sera a Coverciano per ritirare il 'Premio Nereo Rocco per lo sport'. ''Mi hanno ascoltato sotto tutti gli aspetti - ha aggiunto il tecnico dell'Inter - I nostri direttori sono due cintura nera del calcio mercato, bisogna avere fiducia del loro lavoro e anche per questo sono molto contento e sereno''. Niente drammi per il mancato arrivo di un centrale difensivo: ''Ho potuto constatare la disponibilità dei giocatori e il loro interesse a valutare anche altre posizioni in campo. E così adesso non so se Miranda e Skriniar sono migliori di D’Ambrosio e Ranocchia''. Una battuta sugli ultimi arrivati, da Dalbert (''E' furbo e fa delle accelerazioni pazzesche'') a Karamoh (''E' un ragazzino e pertanto va fatto crescere con calma''), un plauso al capitano Icardi: ''Grande campione, professionista serissimo e bravo ragazzo''.